Vitale: "Fiducia a Vanoli e Goretti. Fiorentina, la Juve cade a pennello per riprendersi"

Il direttore sportivo, Pino Vitale, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" parlando del mercato viola e delle parole del nuovo allenatore Paolo Vanoli in conferenza: "Io prendo per buono le parole del mister e del ds Goretti, che è un giovane che ha fatto esperienza in categoria minore prima di essere il vice di Pradè nella Fiorentina. Spero sia un supporto per l'allenatore, che mi è piaciuto e penso che farà il massimo per far riprendere la squadra. Per rivedere la Fiorentina basta poco, vedo la Fiorentina nettamente migliore alle altre davanti a lei. Per quanto riguarda Ferrari, quello che dice non mi ha convinto e non mi convincerà mai".

Cosa pensa delle parole di Vanoli sulla situazione di classifica della Fiorentina?

"Io sono d'accordo con l'allenatore, perché sono convinto che i due giocatori menzionati sono proprio quelli che possono dare qualità alla squadra. Io in questo momento non voglio vedere la classifica, perché so qual è il valore della Fiorentina. Un esempio è la partita con la Juventus, che è difficile, ma cade a pennello per farci riprendere".

Qual è il reparto su cui intervenire nel mercato?

"Sicuramente in mezzo al campo serve un calciatore di personalità in mezzo al campo e un difensore. Io sono convinto che Vanoli rimetterà a posto la squadra. Serve un centrale forte, ma voglio vedere come organizzerà lui la linea di difesa".