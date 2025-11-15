Maxime Lopez: "De Zerbi intrigato dall'OM già al Sassuolo. Sì, mi voleva il Barça"

Intervistato da Canal+, l'ex centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez, oggi al Paris FC ma cresciuto nelle giovanili dell'Olympique Marsiglia, ha parlato del suo rapporto con mister Roberto De Zerbi, suo allenatore proprio ai tempi del club neroverde: "Era già affascinato dall'OM quando ero al Sassuolo con lui. Ha quel temperamento del sud, è un tipo focoso. Quando ero sotto il suo comando in Italia, gli dicevo spesso che aveva tutte le carte in regola per andare all'OM! Quando l'ho visto firmare per l'OM, è stato incredibile".

Lopez ha parlato anche delle voci che lo accostarono, prima del Sassuolo, al Barcellona: "Sono stato preso in giro molto perché la gente pensava che stessi mentendo. Dopo la mia prima buona stagione (2016-2017), ci sono stati contatti con il direttore sportivo, che la gente lo volesse o no. Ha chiamato il mio agente e mi ha detto che stavano aspettando che giocassi un'altra stagione".

Ha proseguito poi Maxime: "E francamente, avevo il profilo per giocare lì: bassa statura, capacità tecnica. Anche se si trattava di un grande passo avanti. Ma quello che mi ha davvero colpito è stato il fatto che sono un grande fan di Messi e mi vedevo già giocare con lui, stare con lui nello spogliatoio".