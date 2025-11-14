Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: la Croazia è la 30esima a raggiungere l'obiettivo
Dopo la Francia, la finestra internazionale di novembre ha regalato anche la 30esima nazionale qualificata ai Mondiali. Si tratta della Croazia: grazie alla vittoria facile per 3-1 contro le Isole Faroe, Modric e soci hanno conquistato la qualificazione alla rassegna iridata per la settima volta. Restano da assegnare ancora 18 posti, questo l'elenco completo delle squadre che hanno raggiunto l'obiettivo:
PAESI OSPITANTI (3)
Canada
Messico
Stati Uniti
AFRICA (9)
Algeria
Capo Verde
Costa d'Avorio
Egitto
Ghana
Marocco
Senegal
Sudafrica
Tunisia
ASIA (8)
Arabia Saudita
Australia
Corea del Sud
Giappone
Giordania
Iran
Qatar
Uzbekistan
EUROPA (3)
Francia
Inghilterra
Croazia
OCEANIA (1)
Nuova Zelanda
SUD AMERICA (6)
Argentina
Brasile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay