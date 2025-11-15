Mondiale 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: settima partecipazione per la Croazia

Dopo la Francia, arriva anche la 30ª qualificata ai Mondiali 2026: la Croazia, vittoriosa 3-1 sulle Isole Faroe, raggiunge l'obiettivo per la settima volta nella sua breve storia. Con i posti già assegnati a 30 nazionali, ne mancano ancora 18. L’elenco attuale comprende i tre paesi ospitanti (Canada, Messico, USA), nove africane (Marocco, Tunisia, Egitto, Ghana, Algeria, Capo Verde, Sudafrica, Costa d'Avorio e Senegal), otto asiatiche (Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Qatar e Arabia Saudita), tre europee (Francia, Inghilterra, Croazia), la Nuova Zelanda per l’Oceania e sei sudamericane (Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia e Paraguay).

Per l’Italia la qualificazione diretta è ormai irrealistica: servirebbe battere la Norvegia con nove gol di scarto. Gli Azzurri parteciperanno quindi ai playoff di marzo 2026, per la terza volta consecutiva, ma con il vantaggio di essere testa di serie e giocare la semifinale in casa.

Come funzionano i playoff

Le 16 squadre coinvolte saranno: le 12 seconde classificate dei gironi europei e le 4 migliori vincitrici della Nations League non qualificate direttamente.

Verranno suddivise in quattro fasce:

1ª fascia (teste di serie): (al momento Italia, Turchia, Ungheria e Polonia).

2ª e 3ª fasce: le altre seconde, in base al ranking (al momento Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Macedonia del Nord, Islanda, Bosnia e Kosovo)

4ª fascia: le ripescate dalla Nations League (al momento Galles, Romania, Svezia, Irlanda del Nord).

Semifinali:

1ª fascia vs 4ª fascia

2ª fascia vs 3ª fascia

Le vincenti si affronteranno in finale, sempre in gara secca.