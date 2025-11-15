Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mondiale 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: settima partecipazione per la Croazia

© foto di Uefa/Image Sport
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Michele Pavese

Dopo la Francia, arriva anche la 30ª qualificata ai Mondiali 2026: la Croazia, vittoriosa 3-1 sulle Isole Faroe, raggiunge l'obiettivo per la settima volta nella sua breve storia. Con i posti già assegnati a 30 nazionali, ne mancano ancora 18. L’elenco attuale comprende i tre paesi ospitanti (Canada, Messico, USA), nove africane (Marocco, Tunisia, Egitto, Ghana, Algeria, Capo Verde, Sudafrica, Costa d'Avorio e Senegal), otto asiatiche (Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Qatar e Arabia Saudita), tre europee (Francia, Inghilterra, Croazia), la Nuova Zelanda per l’Oceania e sei sudamericane (Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia e Paraguay).

Per l’Italia la qualificazione diretta è ormai irrealistica: servirebbe battere la Norvegia con nove gol di scarto. Gli Azzurri parteciperanno quindi ai playoff di marzo 2026, per la terza volta consecutiva, ma con il vantaggio di essere testa di serie e giocare la semifinale in casa.

Come funzionano i playoff
Le 16 squadre coinvolte saranno: le 12 seconde classificate dei gironi europei e le 4 migliori vincitrici della Nations League non qualificate direttamente.

Verranno suddivise in quattro fasce:
1ª fascia (teste di serie): (al momento Italia, Turchia, Ungheria e Polonia).
2ª e 3ª fasce: le altre seconde, in base al ranking (al momento Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Macedonia del Nord, Islanda, Bosnia e Kosovo)
4ª fascia: le ripescate dalla Nations League (al momento Galles, Romania, Svezia, Irlanda del Nord).

Semifinali:
1ª fascia vs 4ª fascia
2ª fascia vs 3ª fascia
Le vincenti si affronteranno in finale, sempre in gara secca.

