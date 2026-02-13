Nell’89 il debutto in A, ora chiede i tre punti per la Champions. Il Pisa-Milan del livornese Allegri

Pisa-Milan non sarà una partita come le altre per Massimiliano Allegri. E non solo perché Max è livornese di nascita ma anche perché proprio nella città della torre, dove arrivò dopo tre anni passati in amaranto, ha debuttato in Serie A. Era il l'11 giugno 1989 e l'avversario, ironia della sorte, erano proprio i rossoneri. Ricordi che riaffiorano, immagini che scorrono ben nitide di una carriera passata in mezzo al campo e successivamente su una panchina.

Il commento di Allegri

E proprio nella conferenza della vigilia Allegri ha voluto ricordare quella esperienza e quella partita in particolare: "Fu un'esperienza bellissima anche se giocai poco. Ho amici pisani e grandi amici livornesi, sono contento di tornare. L'importante è andare contenti, ma tornare più contenti (ride, ndr). Non sarebbe male".

A Pisa per i tre punti

E per tornare "più contenti" servono i tre punti per cercare di accorciare le distanze dal primo posto rappresentato dall'Inter ma soprattutto per ritornare in Champions League. Obiettivo dichiarato a più riprese proprio da Massimiliano Allegri. Che questa sera cerca punti all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. "Più ci avviciniamo alla quota Champions, più siamo in una buona posizione di classifica" sottolinea il mister rossonero. A caccia di una vittoria importante per proseguire la striscia. Anche in casa del Pisa. Dove tutto, almeno per quanto riguarda la Serie A, cominciò.