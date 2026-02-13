Milan, l'importanza di Pulisic: quante partite risolte dallo statunitense ora pronto al rientro

La buona notizia è arrivata nella giornata di mercoledì: Christian Pulisic è tornato ad allenarsi in gruppo. Massimiliano Allegri può sorridere dunque in vista della sfida di questa sera contro il Pisa. Il fantasista statunitense sarà a disposizione per la gara in terra toscana. "Pulisic sarà a disposizione, ieri (mercoledì ndr) si è allenato con la squadra per la prima volta" ha detto il tecnico del Milan ieri in conferenza stampa. Ma è anche consapevole che non potrà essere a disposizione dall'inizio. "Avrà 15-20 minuti nelle gambe" sottolinea l'allenatore rossonero.

Le sue parole

E nella giornata di ieri, il numero 11 rossonero ha parlato ad Access Hollywood anche del suo stato di forma sottolineando come sia pronto al ritorno in campo: "Sta andando bene, mi sento molto meglio. Sono vicino a essere dove vorrei (fisicamente, ndr). Sono positivo".

Sempre decisivo

La stagione di Pulisic, non è un mistero, è decisamente importante anche se costellata di problemi fisici. Nei primi due mesi di campionato la sua presenza in campo è stata fondamentale con quattro e due assist in sei partite. E dopo un assenza per un infortunio al bicipite femorale ecco che, dopo lo spezzone a Parma, decide il derby della Madonnina contro l'Inter. Dopo l'assenza contro la Lazio, ecco che torna in campo con una doppietta in 24 minuti contro il Torino e la rete contro l’Hellas prima di un nuovo problema alla borsa sinoviale.