Napoli, la favola di Vergara fino alla Nazionale: così l'azzurro sta conquistando Gattuso

Non è ancora una convocazione ufficiale, ma il segnale è chiaro. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha scelto Antonio Vergara per un primo contatto diretto: un invito a cena che profuma di Nazionale. Il commissario tecnico calabrese radunerà a Napoli i calciatori che potrebbero rientrare nelle scelte per i playoff di fine marzo. E tra questi c'è anche il talento di Frattamaggiore, a cui nel giro di un mese la vita si è capovolta: da giovane senza spazio a leader tecnico del Napoli, grazie agli infortuni che hanno costretto Antonio Conte a schierarlo, ma soprattutto grazie alle sue doti, al suo talento e ai suoi tre gol (e un assist più un rigore procurato) nel giro di poche settimane.

Non solo Gattuso e Vergara

All’appuntamento, fissato in un hotel affacciato sul Golfo, parteciperanno anche il vice Luigi Riccio e il capo delegazione Gianluigi Buffon. Dal fronte Napoli sono attesi Alessandro Buongiorno, Alex Meret, Matteo Politano, Leonardo Spinazzola e, appunto, Vergara; assente Giovanni Di Lorenzo per infortunio. Ma gli interessi di Gattuso e soci, ora come ora, sono rivolti completamente a Vergara, l'uomo del momento.

Vista playoff

Gattuso segue con attenzione il 23enne di Frattamaggiore: freschezza atletica, fantasia e imprevedibilità sono le qualità che lo hanno colpito. L’ingresso immediato nei 25 non è scontato, ma se il rendimento resterà quello delle ultime settimane, per l'ex allenatore azzurro sarà difficile ignorarlo. Intanto, la chiamata è arrivata: sedersi a quel tavolo è già un passo avanti.