Serie C, il punto sulla 26ª giornata: Vicenza e Arezzo in fuga. Anche il Benevento ci prova

Tommaso Maschio
Oggi alle 08:19Serie C
Si è concluso nella serata di ieri un turno infrasettimanale, quello della ventiseiesima giornata, di Serie C spalmato su tre giorni. Nel Girone A continua la marcia trionfale del Vicenza che ora ha ben 16 punti sull’Union Brescia e 18 sul Lecco le ‘più immediate’ rivali per la promozione diretta. In quello B invece c’è la prima fuga stagionale con l’Arezzo che si porta a +10 del Ravenna secondo e +12 dall’Ascoli terzo. Infine nel Girone C il Benevento strapazza il Trapani (5-0 il finale) e vola a +8 da un Catania che però deve recuperare una gara.

Di seguito, il punto:

GIRONE A
Alcione Milano - Ospitaletto Franciacorta 0-0
Dolomiti Bellunesi - Pergolettese 1-2
24' Corti (P), 49' Olonisakin (D), 59' Tremolada (P)
Novara - Albinoleffe 2-2
10' [rig.] Lombardi (A), 56' [aut.] Baldi (A), 73' Boseggia (N), 81' Parlati (A)
Renate - Triestina 4-0
8' e 57' Anelli, 47' Calì, 81' Ekuban
Arzignano Valchiampo - Trento 0-2
87' Ebone, 90'+5 Capone
Giana Erminio - Lecco 0-1
42' Pellegrino
Inter U23 - Lumezzane 0-0
Pro Patria - Cittadella 1-0
49' King
Pro Vercelli - Vicenza 1-2
74' Zonta (V), 76' Akpa Akpro (P), 86' Rauti (V)
Union Brescia - Virtus Verona 3-1
11' Sorensen (U), 20' e 32' Crespi (U), 76' Patanè (V)

Classifica: Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 48, Renate 42, Trento 41, Alcione Milano 40, Cittadella 39, Inter U23 39, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 33, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 30, Novara 29, Dolomiti Bellunesi 29, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 19, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

26ª GIORNATA – 10-11-12 FEBBRAIO 2026
GIRONE B
Forlì - Pontedera 2-0
43' Scaccabarozzi, 89’ Ilari
Guidonia Montecelio - Bra 1-1
25' Tessiore (G), 34' [rig.] Baldini (B)
Juventus Next Gen - Sambenedettese 4-2
13' Cerri (J), 16' Gunduz (J), 31' e 42' Guerra (J), 45'+5 Zini (S), 66’ Piccoli (S)
Ascoli – Torres 2-2
19’ Milanese (A), 32’ Di Stefano (T), 37’ Sorrentino (T), 90’+5’ Rizzo Pinna (A)
Campobasso – Livorno 1-2
17’ Malgrida (L), 34’ Bonassi (L), 36’ Brunet (C)
Carpi – Arezzo 0-1
2’ Guccione
Gubbio - Vis Pesaro 1-0
90’+3’ Ghirardello
Pianese – Perugia 2-1
45’+2’ Coccia (Pi), 55’ Bertini (Pi), 72’ Nepi (Pe)
Ternana – Ravenna 2-0
80’ Dubickas, 90’ Kerrigan
Riposa – Pineto

Classifica: Arezzo 59, Ravenna 49, Ascoli 47, Juventus Next Gen 39, Pineto 36*, Pianese 34, Ternana 33*, Campobasso 33, Gubbio 32*, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Guidonia Montecelio 30*, Forlì 29*, Carpi 28, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 23, Torres 21, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Cavese - Monopoli 1-0
24' Fusco
Sorrento - Giugliano 1-0
31' Crecco
Team Altamura - Latina 1-0
61' [aut.] Pace
Trapani - Benevento 0-5
17' e 67' [rig.] Tumminello, 20' Manconi, 71' e 90+3' Mignani
Atalanta U23 - Potenza 2-2
45+2' Levak (A), 68' Schimmenti (P), 80' Manzoni (A), 82' Mazzeo (P)
Casertana - Crotone 2-2
12' Saco (CA), 23' Vinicius (CR), 31' Girelli (CA), 81' Gomez (CR)
Catania - Audace Cerignola 0-0
Cosenza - Siracusa 1-0
81' Emmausso
Foggia - Picerno 1-2
16' Brosco (F), 18' Guadagni (P), 56' Pugliese (P)
Salernitana - Casarano 3-0
10' Molina, 68' e 70' Lescano

Classifica Benevento 60, Catania 52*, Salernitana 49, Cosenza 43, Casertana 43, Crotone 41, Audace Cerignola 39, Monopoli 37, Team Altamura 36, Casarano 33, Potenza 31, Sorrento 30, Latina 27, Cavese 27, Atalanta U23 27, Picerno 26, Trapani 25*, Siracusa 22, Foggia 22, Giugliano 21

N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

