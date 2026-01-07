TMW Genoa, identica offerta del West Ham per Bento, le cifre. Lui preferisce l'Italia

Il West Ham ha presentato nelle ultime ore l'offerta per Bento Matheus Krepski. Il portiere brasiliano è in uscita dall'Al Nassr, club saudita, dopo avere perso il posto in favore di Al-Aqidi. La proposta è identica a quella del Genoa, cioè un prestito di sei mesi con diritto di riscatto a 6 milioni di euro. L'idea però è quella di arrivare in Italia, principalmente per due motivi.

Al Grifone gli hanno prospettato la sicura titolarità. Dunque per sei mesi non avrebbe problemi a mantenere una maglia della Seleçao, almeno nella convocazione per i prossimi Mondiali che si giocheranno fra Stati Uniti, Messico e Canada. La necessità di ritornare ad avere un minutaggio adeguato è fondamentale nella scelta, ma c'è anche un'altra motivazione.

In Italia le big non sono sicure di mantenere gli stessi portieri nella prossima stagione. In particolare le due milanesi: se per Maignan il Milan sembra più

vicino dopo gli ultimi sviluppi, ecco che l'Inter ha qualche dubbio in più. Un altro particolare che spinge Bento verso l'Italia è che ha ricevuto passaporto comunitario (italiano) pochi mesi fa, mentre in Inghilterra servirebbe un visto di lavoro. Curiosità: Bento in Arabia Saudita guadagna 12 milioni di euro all'anno, avendone già ricevuti circa 16 in 16 mesi.