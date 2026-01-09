Genoa, oggi è il giorno di Bento. Poi caccia a un difensore e un centrocampista: in 3 nel mirino

È il giorno di Bento in casa Genoa. Dopo una settimana di contatti intensi, scrive questa mattina Il Secolo XIX, il club rossoblù ha impresso l’accelerazione decisiva per chiudere l’arrivo del portiere brasiliano dall’Al Nassr. La volontà del giocatore ha avuto un peso determinante: Bento cerca continuità e garanzie tecniche, rassicurazioni che il Genoa gli ha fornito promettendogli un ruolo da titolare. Una prospettiva che lo ha convinto a scegliere la Serie A, preferendola alla proposta arrivata dal West Ham.

Il portiere è già da tempo nel giro della Selecao: vanta sei presenze con il Brasile e ha difeso i pali da titolare nell’ultima amichevole del 2025 contro la Tunisia. Per Bento, il campionato italiano rappresenta il contesto ideale per mettersi definitivamente in mostra e convincere Carlo Ancelotti in vista della convocazione per il Mondiale della prossima estate. Sul piano economico, il Genoa ha leggermente aumentato la propria partecipazione al pagamento dell’ingaggio, che si aggira intorno ai 6 milioni percepiti dal club saudita. L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5,5 milioni.

Parallelamente, il club lavora anche su altri reparti: in difesa piace Pablo Marì, in uscita dalla Fiorentina, mentre a centrocampo restano caldi i nomi di Pisilli e Lovric.