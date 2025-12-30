Milan, se parte Nkunku Tare tornerà sul mercato. Piace Mateta, ma ha un nodo. E rispunta Nunez

Cosa farà il Milan con Christopher Nkunku? Se lo chiede questa mattina La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come, qualora la risposta fosse quella di premere il pulsante rosso e spedirlo al Fenerbahce (che per il giocatore fa sul serio), allora Tare dovrebbe tornare immediatamente sul mercato, perché il solo Fullkrug non basterebbe a completare un reparto che vede un Leao spesso acciaccato e un Santi Gimenez ancora fuori a lungo. A quel punto però si aprirebbe un altro interrogativo: puntare su un profilo futuribile da far crescere dietro ai vari Leao, Pulisic e Fullkrug o prendere un calciatore esperto già pronto?

Per i giovani, la rosea riferisce come i rossoneri stiano seguendo Sidiki Cherif, francese classe 2006 dell’Angers, squadra con cui ha già segnato 4 gol nell’attuale Ligue 1. Una prima chiacchierata tra i due club c’è già stata e, particolare non da trascurare, Cherif è uomo sponsorizzato dalla Puma, brand tecnico ufficiale pure del Diavolo. Un altro giocatore monitorato da Tare e i suoi uomini è Rayan del Vasco da Gama, sul quale però ci sarebbe da battere una nutrita concorrenza. Infine, piace anche Giovane dell'Hellas Verona, anche se non sarà facile convincere Sogliano a lasciare partire la propria stellina.

La seconda strada, invece, porta ad un profilo più esperto, uno 'alla Mauro Icardi' per citare un nome emerso con forza nelle scorse settimane ma che porta con se un problema di ingaggio e uno di tempistiche.Dall’Arabia Saudita arrivano, intanto, conferme sui rumors che vorrebbero Darwin Nunez già desideroso di lasciare l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, dove non si è finora ritagliato un ruolo da protagonista. Infine, occhio anche al centravanti del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta, anche se per liberarlo gli inglesi difficilmente chiederanno meno di 40 milioni.