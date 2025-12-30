Napoli, Hojlund è già un investimento vincente: riscatto già scritto, il futuro è azzurro

C’è un attaccante che, partita dopo partita, sta riscrivendo le gerarchie del Napoli e ridisegnando le prospettive del progetto azzurro. Rasmus Hojlund non è più soltanto una scommessa ben riuscita, ma una certezza che prende corpo tra campo e numeri. E guardando l’impatto avuto fin qui, l’operazione che porterà il club a versare 50 milioni al Manchester United per il riscatto obbligatorio appare sempre più sostenibile, se non addirittura conveniente.



Il danese, 22 anni e un’ascesa verticale, ha già messo insieme 9 gol stagionali e 2 assist, con una continuità che impressiona. Decisivo nella Supercoppa, dominante allo Zini contro la Cremonese, Hojlund è diventato il perno dell’attacco di Napoli. Dopo l’ultima doppietta, anche Antonio Conte ne ha sottolineato la crescita tecnica e tattica, rimarcando margini di miglioramento ancora enormi: parole che pesano, pronunciate da chi ha lavorato con alcuni dei migliori numeri nove d’Europa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in campionato i dati sono eloquenti: 6 reti in 12 presenze, meglio dell’intera ultima stagione inglese vissuta a Manchester. A Cremona è stato incontenibile, vincendo il duello fisico e tecnico anche contro difensori strutturati, segnando con freddezza e attaccando lo spazio con continuità. Potenza, velocità, capacità di far salire la squadra e spirito di sacrificio: Højlund incide e trascina.

Nel nuovo 3-4-2-1 azzurro, l’intesa con David Neres ha cambiato il volto offensivo della squadra: insieme hanno firmato gran parte dei gol dell’ultimo mese. La corsa alla classifica cannonieri è apertissima, con Christian Pulisic e Lautaro Martínez nel mirino. Hojlund ha scelto Napoli per crescere e vincere: oggi è già protagonista, domani può diventare simbolo.