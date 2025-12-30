TMW La Juve valuta il prestito di Adzic. E occhio al suo erede: tre club italiani su Rakcevic

C'è un 16enne in Montenegro che sta facendo molto parlare di sé tra gli addetti ai lavori. Si tratta di Matija Rakcevic, classe 2009 del Buducnost Podgorica che dallo scorso novembre è già nel giro della prima squadra. E' sceso in campo cinque volte nelle ultime sei gare di campionato, in estate ha preso parte alle gare di Youth League e fa parte dell'Under 17 montenegrina.

In forza allo stesso club che ha lanciato l'attuale centrocampista della Juventus Vasilije Adzic, Rakcevic anche per caratteristiche ricorda molto il suo connazionale. E' un centrocampista box to box, una mezzala che fa della tecnica e dell'intensità le sue principali qualità. E' un talento ancora tutto da sgrezzare, evidentemente, ma già tre club di Serie A hanno mostrato interesse per lui.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Atalanta, Parma e Fiorentina stanno seguendo con attenzione la sua crescita e stanno valutando la possibilità di bloccarlo a gennaio per poi portarlo in Italia a partire dalla prossima estate. A far ripercorrere a Rakcevic proprio la stessa trafila che tra il dicembre 2023 e l'estate 2024 portò Adzic a Torino.

E a proposito di quest'ultimo, la Juventus in questi giorni sta valutando il dà farsi. Probabile un'avventura in prestito anche per permettere al ragazzo di giocare con continuità visto che dall'arrivo di Luciano Spalletti ha visto pochissimo il campo. In questi giorni ci sarà un confronto tra le parti per fare il punto sulla strategia da adottare e sulle squadre interessate al ragazzo.

Adzic, centrocampista classe 2006, un anno e mezzo fa fu pagato cinque milioni e trecentomila euro più il 10% sull'eventuale futura rivendita rimasto al Buducnost Podgorica. Dieci presenze complessive fin qui (ma solo due da titolare), è legato alla Juventus da un contratto valido fino al 30 giugno 2029.