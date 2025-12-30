L'Inter attesa ad un gennaio di fuoco. E Chivu spera nel mercato per arrivarci pronto

Non sarà stata la più brillante delle vittorie, ma i tre punti raccolti dall'Inter sul campo dell'Atalanta sono arrivati nel momento giusto, dopo la delusione arrivata in Supercoppa. E aver chiuso il 2025 in vetta classifica resta comunque una (magra) consolazione all'interno di un'annata fatta di nessun titolo vinto. Per una squadra abituata a vincere, non è accettabile arrivare a un millimetro dal traguardo per poi accorgersi che il risultato non è stato gratificante. Ed è su questo elemento, non tanto tecnico quanto mentale, che Chivu sta insistendo da settimane negli spogliatoi di Appiano.

La squadra però è attesa ad un gennaio da inferno dove, considerando anche il recupero, scenderà in campo per 8 volte in 25 giorni, tra cui il big match contro il Napoli a San Siro, e dove si giocherà la qualificazione diretta agli ottavi di Champions affrontando Arsenal e Borussia Dortmund.

Inevitabile, dunque, che Chivu speri nel mercato per rammendare le smagliature dell’organico: Luis Henrique non ha ancora convinto e anche la difesa, nonostante l’imminente ritorno di Acerbi, avrebbe bisogno di ago e filo per essere più resistente. Il presidente Marotta domenica è stato chiaro sull’argomento: non è periodo di grandi investimenti, bisogna tararsi su una finestra trasferimenti globalmente povera. Ma sia lui, sia il direttore Ausilio si augurano di poter vendere un giocatore (Frattesi) per liberare spazio tra i cassetti di Appiano e al tempo stesso finanziare un ingresso più funzionale per la seconda parte della stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.