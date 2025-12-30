Pjanic: "Juve, prendi Tonali. È il miglior centrocampista italiano. Pochi bravi come Spalletti"

“Un Pjanic potrebbe dare una mano”. Lo dice sorridendo, ma Miralem Pjanic, a questa Juventus, servirebbe davvero. Peccato che, come vi abbiamo raccontato l’ex regista bosniaco si sia ritirato e pensi a una carriera da agente: “Ormai io ho smesso: adesso mi godo il bimbo e faccio il papà”. Intervistato da Tuttosport, dà comunque qualche consiglio per gli acquisti: “Non ho dubbi, prenderei Sandro Tonali. Ha forza, temperamento, legge l’azione e sa impostare il gioco”.

Il mediano del Newcastle è il miglior centrocampista italiano in circolazione, per Pjanic. Che, della Juve di oggi, conosce benissimo anche l’allenatore, quel Luciano Spalletti incrociato a Roma: “La risalita in classifica non mi sorprende, ce ne sono pochi bravi come lui”.

Se poi questo buon momento sia sufficiente a far sognare lo scudetto, perché no: “La Juve, grazie a Spalletti, sta crescendo e migliorando gara dopo gara, non deve porsi limiti. La classifica è abbastanza corta e stanno tutte vicine. Quando sei e giochi alla Juve, devi puntare sempre in alto e al massimo”.