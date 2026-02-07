Vince il Napoli, De Rossi furioso. In serata Fiorentina-Torino: le top news delle 22

Napoli, vittoria col brivido a Genova - Il sabato di Serie A comincia con un match poco adatto ai deboli di cuore, ovvero Genoa-Napoli. Rossoblù subito avanti, con un rigore causato da Meret e poi trasformato da Malinovksyi. Reazione veemente degli azzurri, che tra il 20' e il 22' ribaltano il punteggio con Hojlund e McTominay. Al 12' della ripresa Colombo firma il 2-2: sembra essere questo il risultato finale ma, nel recupero, Cornet commette un fallo in area su Vergara e Hojlund - con un po' di fortuna - segna dal dischetto e regala 3 punti importantissimi ad Antonio Conte.

Le parole di Conte e De Rossi e la moviola di Marelli - "Abbiamo fatto tutto noi, c’è poco da aggiungere. È una vittoria dal valore altissimo, perché entri in campo e dopo 30 secondi hai un infortunio, prendi rigore e vai sotto 1-0. In un ambiente caldo, contro una squadra forte a livello qualitativo, tattico e tecnico, una situazione così ti può ammazzare". Così ha parlato Conte nel post partita. De Rossi, invece, non si capacita del rigore finale: "Tocca troppo spesso a noi. Devo lavorare sui dettagli di un regolamento di m***a: dobbiamo essere passivi in area, sui contrasti, attenti a non sfiorare, a saltare con le mani in tasca. È tutto cambiato ed è agghiacciante non conoscere il limite di un chiaro errore: chi lo decide? Questi ragazzi non meritano di uscire bastonati dallo stadio". In chiusura, il commento di Marelli sull'episodio: "Non mi trovo d'accordo con la decisione e anche con la on field review. Da una prima immagine si poteva pensare ad un rigore chiaro. Il piede di Cornet non si appoggia mai sul piede di Vergara, non affonda il colpo, contatto leggerissimo. Troppo leggero per un rigore".

Fiorentina-Torino chiude il sabato di Serie A - Punti pesanti in palio al Franchi, dove si affrontano Fiorentina e Torino. Vanoli torna a contare su Kean come riferimento avanzato, mentre Baroni recupera Adams e lo schiera insieme al nuovo arrivato Kulenovic. Granata in vantaggio a fine primo tempo, grazie al gol messo a segno da Casadei.