Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Ellertsson in campo dal 1', Kilicsoy guida il tridente

Uno scontro diretto che vale tanto. Genoa e Cagliari si affronteranno fra poco più di un'ora al "Ferraris" per tre punti che possono rappresentare molto per il prosieguo del campionato. Una sfida fra due formazioni che occupano le zone basse della classifica con il Grifone che, dopo aver vinto solo una gara interna in tutto il girone di andata, vuole partire col piede giusto in quello di ritorno. Dall'altra gli isolani, che hanno tre punti in più dei liguri in graduatoria, hanno vinto solo due partite (contro la Roma in casa e a Torino contro il Toro) negli ultimi tre mesi e mezzo.

Le scelte di De Rossi

De Rossi conferma le indiscrezioni della vigilia schierando dal primo minuto il tandem formato da Colombo e Vitinha con Norton-Cuffy e Martin sulle corsie laterali. A centrocampo Ellertsson vince il dualismo con Thorsby al fianco di Frendrup e Malinovskyi con Marcandalli, Ostigard e Vasquez a formare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Leali.

L'undici di Pisacane

Risponde Pisacane con Kilicsoy al centro del tridente completato da Luvumbo e Sebastiano Esposito con Prati in cabina di regia al fianco di Adopo e Mazzitelli mentre in difesa davanti a Caprile ci sono Palestra, Luperto, Rodriguez e Obert.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Palestra, Luperto, Rodriguez, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Luvumbo, Kilicsoy, Esposito.