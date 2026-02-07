Buongiorno disastroso, Colombo ringrazia e segna: il Genoa riprende il Napoli, 2-2
Il Genoa riequilibra il punteggio al "Ferraris" con Lorenzo Colombo. L'attaccante del Genoa ruba palla a Buongiorno sulla trequarti, si dirige tutto solo verso Meret e, una volta entrato in area, lo supera con un tocco in diagonale preciso che vale il 2-2.
