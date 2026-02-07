Genoa, Colombo: "Nel nostro gruppo c'è tanta qualità. Del rigore non devo dire nulla"

Lorenzo Colombo, attaccante del Genia, ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Dazn: "Alla squadra non si può dire nulla, abbiamo fatto grandi prestazioni contro squadre forti e con un altro rigore subito che ci lascia con l'amaro in bocca".

Lo step di crescita di questa squadra sta nella mancanza di gestire certi momenti?

"Del rigore non devo dire nulla, l'errore è anche nostro nel non aver sfruttato un possesso vicino alla loro area. Il nostro controllabile poteva essere fatto meglio".

Che tasti ha tocca De Rossi in zona gol?

"E' una cosa sotto gli occhi di tutti, ha dato coraggio a tutti, di volere la palla e di giocare, di essere protagonisti con la palla. Quando hai la palla la qualità del nostro gruppo esce, perchè nel nostro gruppo di qualità ce n'è".