Genoa, con il Cagliari serve un lunedì da Grifoni: la doppia occasione dei ragazzi di De Rossi

Una sfida insidiosa. Una sfida molto delicata. Questa sera alle 18.30, il Genoa scenderà in campo al "Ferraris" per affrontare il Cagliari per cercare la prima vittoria casalinga del 2026 ed iniziare col piede giusto il nuovo anno dopo il pareggio di San Siro di giovedì scorso. I tre punti diventano una necessità e lo sa benissimo anche il pubblico che anche in un giorno feriale, in un orario decisamente infausto, è pronto a riempire i gradoni dello stadio di Marassi.

La doppia occasione dei rossoblù

Quella di questa sera sarà una partita molto importante e una doppia occasione per la squadra di Daniele De Rossi. Da una parte c'è la possibilità, in caso di bottino pieno, di coinvolgere anche i rossoblù di Pisacane nella lotta per non retrocedere agganciandoli a 19 punti. La seconda quella di staccare per una domenica le zone basse della classifica anche in virtù dei risultati di questo fine settimana. I pareggi di Pisa e Fiorentina oltre alle sconfitte di Lecce e Verona potrebbero permettere non solo a Vasquez e soci di scavalcare i salentini ma di staccare il terzultimo posto di cinque lunghezze.

Più punti possibili

Ovviamente il tecnico rossoblù sarà concentrato solamente sulla sua partita e sul portare a casa più punti possibili da ogni partita. A maggior ragione se contro una diretta avversaria per il mantenimento della categoria. In attesa del mercato e delle novità che porterà la società alla rosa, serve raggiungere più punti possibili a partire dal Cagliari. Serve un lunedì da Grifoni.