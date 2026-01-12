Mancini chiama Romagnoli: il rinnovo con la Lazio è congelato, attesa offerta dall'Al Sadd

L'Al Sadd di Roberto Mancini piomba su Alessio Romagnoli. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale il club di Doha starebbe valutando l’occasione di prenderlo subito, non a giugno come si pensava fino a qualche giorno fa. Sul piatto ci sono oltre 3 milioni di euro e il contratto in scadenza nel 2027 del centrale significa che le occasioni per monetizzare la sua cessione ormai sono ben poche.

Dopo che i contatti degli ultimi mesi non hanno portato a un'intesa per il rinnovo, l'interesse dell'Al Sadd potrebbe così sbloccare in modo inaspettato un impasse che dura ormai da troppo tempo. Ancora - sottolinea il quotidiano - alla Lazio non sono pervenute offerte, ma dal Qatar non si esclude che possano arrivare a stretto giro. L'eventuale addio di Romagnoli non farebbe sicuramente felice mister Sarri, che lo considera centrale per il suo progetto.

Intanto Sarri chiede rinforzi

"Per noi è una stagione difficile fin dall'inizio, col blocco del mercato e gli infortuni a catena. Stiamo cercando di creare una base sperando che la società faccia 2-3 acquisti estivi che possano farci fare il salto di qualità. Io in questo gruppo penso di poter creare una base con 7-8 giocatori di livello, ma questo è un anno così. Non ci siamo posti obiettivi materiali se non quello di creare questa base e la società è d'accordo".