Genoa, riconquista il "Ferraris"! Nel girone d'andata soltanto una vittoria casalinga

Scontro salvezza importante oggi per il Genoa. Alle 18.30 la squadra di Daniele De Rossi sfiderà il Cagliari al "Ferraris" per cercare un successo che permetterebbe, almeno per questa settimana, di tirare un picciolo sospiro di sollievo allungando sulla zona retrocessione e approfittando di alcuni risultati del fine settimana che sono stati favorevoli. Quello contro gli isolani sarà il primo di due match ravvicinati contro dirette concorrenti alla salvezza visto che domenica prossima all'ora di pranzo i rossoblù faranno visita al Parma.

Fortino Marassi

Voglia di tre punti, voglia di riprendersi anche il "Ferraris". Il Grifone vuole puntare sulla spinta del suo pubblico, anche oggi le presenze saranno intorno alle 30mila malgrado il giorno feriale e l'orario non proprio agevole, per conquistare i tre punti e soprattutto fare leva sul fattore campo per conquistare la salvezza, proprio come è stato l'anno scorso nella seconda parte di stagione.

Una sola vittoria nel girone di andata

Nel girone di andata Vasquez e compagni hanno faticato e non poco fra le mura amiche con un solo successo arrivato con Daniele De Rossi in panchina. Si tratta della gara del 29 novembre scorso contro il Verona. Alla rete iniziale degli scaligeri di Belghali hanno risposto nell'ordine Colombo e Thorsby per il 2-1 finale.