Genoa, i convocati di De Rossi per la gara contro il Cagliari: torna a disposizione Messias
Il lunedì della Serie A si aprirà questo pomeriggio, alle 18:30, a Marassi, per la sfida tra il Genoa ed il Cagliari. A tal proposito, il tecnico dei padroni di casa Daniele De Rossi ha diramato la lista dei 24 calciatori che prenderanno parte al match. Torna tra i convocati Junior Messias. Questa la lista completa:
Portieri: Leali, Lysionok, Sommariva
Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez
Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Messias, Stanciu, Thorsby, Venturino
Attaccanti: Colombo, Cuenca, Ekhator, Fini, Nuredini, Vitinha
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
