Juve-Cremonese nel segno di Vialli, il fratello Nino: "E' la sua partita, tiferebbe grigiorossi"

Juventus-Cremonese e non si può non pensare a Gianluca Vialli. La squadra dove crebbe e quella dove vinse la Champions League. Due tappe fondamentali della carriera di un attaccante sempre nel cuore di tutti gli sportivi. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. il fratello maggiore Nino ha commentato: "La sua partita. Stasera lo ricorderanno come giocatore, ma prima e dopo quando si pensa a lui, c’è un’infinità di colori".

Proseguendo ancora sulla partita dell'Allianz Stadium, Vialli ha proseguito che il fratello stasera avrebbe tifato per la Cremonese "il primo amore e quello di famiglia. Ma amava la Juventus, lo stile bianconero lo ha sempre affascinato e ce ne parlava spesso". Un'avventura importante per il bomber su comunque quella in bianconero: "Si innamorò dello stile-Juventus: qualcosa di cui ci parlava spesso, dalle telefonate all’alba dell’avvocato Agnelli alla cura del particolare, all’importanza data ai comportamenti".

Nino Vialli ha poi voluto anche parlare degli anni trascorsi a Genova con la maglia della Sampdoria, a cavallo proprio fra le due avventura in grigiorosso e in bianconero dove vinse scudetto, Supercoppa, Coppe Italia e Coppa delle Coppe: "A Genova sì che gli vogliono bene: è stata l’età della spensieratezza consapevole. Erano un gruppo libero, il presidente Mantovani un padre, Boskov una guida sicura. Che tempi".