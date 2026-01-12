Cagliari c’è un risultato che a Genova manca da 4.286 giorni

Genoa in serie OK quando ospita il Cagliari in campionato, A più B, dalla stagione 2014-2015. Dagli ultimi 10 scontri diretti i rossoblù di casa hanno ottenuto 7 vittorie e 3 pareggi (con 16 gol marcati a fronte di 5 reti incassate).

Trattasi della seconda più lunga striscia positiva del Vecchio Balordo quando ospita il Casteddu. Un dato numerico inferiore soltanto a quello fatto registrare fra il 1934-1935 e il 1991-1992, allorché furono ben 12 i match a punti per i liguri (6V – 6X con 22GF e 9GS).

L’ultimo segno 2 in schedina risale al 2013-2014, 1-2 al 34esimo turno con questi marcatori: De Maio al 3’, Sau al 37’, Ibarbo all’82’.

Fra qualche ora, in occasione del calcio d’avvio del postico (e penultimo match della 20esima giornata di Serie A 2025-2026), saranno trascorsi esattamente 4.286 giorni da quell’evento.

Attenzione, soltanto in 2 occasioni Genoa-Cagliari è stata giocata nel mese di gennaio e in A:

- il 24 gennaio 2021, 1-0 con Destro a segno al 10’;

- il 3 gennaio 1965, 1-1 con centro di Riva al 52’ e di Zigoni al 57’.

Dai 37 scontri diretti il Grifone risulta in vantaggio sul Casteddu per vittorie, 20-5, e marcature, 67-38, mentre sono stati 12 i segni X.

Situazione in classifica alla vigilia del match.

Genoa che si trova a 16 punti (3V – 7X – 9P con 19GF e 29GS), 7 conquistati al Ferraris (1V – 4X – 5P con 6GF e 13GS). Viene dagli 1-1 in casa contro il Pisa e fuori contro il Milan. Cagliari che staziona a 19 (4V – 7X – 8P con 21GF e 27GS), di cui 10 fatti lontano dallo Zini (2V – 4X – 4P con 11GF e 14GS). Ha iniziato l’anno perdendo per 0-1 col Milan e facendo 2-2 i rimonta a Cremona.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

37 incontri disputati

20 vittorie Genoa

12 pareggi

5 vittorie Cagliari

67 gol fatti Genoa

38 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Cagliari 2-0, 2° giornata 1934/1935

ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Cagliari 2-2, 13° giornata 2024/2025