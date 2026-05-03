TMW Genoa, manca un passo per l'aritmetica salvezza: adesso pianificare il futuro (con DDR)

Un pareggio frutto di carattere e determinazione. Il Genoa blocca l'Atalanta e si avvicina sempre di più al traguardo della salvezza aritmetica. Alla New Balance Arena la truppa di Daniele De Rossi, applaudita e seguita da tantissimi sostenitori rossoblù anche a Bergamo, conquista uno 0-0 su di un campo difficile salendo a quota 40 punti. Regge molto bene la difesa che si è dimostrata ancora una volata molto arcigna mentre per quanto riguarda l'attacco questa volta è apparso un po' appannato anche se le punte si sono comunque sacrificate per il gruppo.

Manca solo l'aritmetica

La salvezza è una formalità. Lo è da diverse giornate a dire la verità. Ma all'inizio della prossima settima potrebbe essere aritmetica qualora la Cremonese non dovesse battere la Lazio. I punti di distacco sono 12 con i grigiorossi che, dopo la gara contro i biancocelesti, avrebbero tre giornate per colmare il distacco. Una situazione comunque messa in ghiaccio con il successo di Pisa con il Grifone che attende più solo il verdetto dei numeri.

Ora il futuro

Adesso si inizierà ad impostare la prossima stagione che sarà ancora con mister De Rossi in panchina. "La fretta è cattiva consigliera", dice il mister nel post partita sottolineando la sua voglia di iniziare una stagione dal ritiro e di non voler cambiare panchina e crescere in rossoblù. Ci saranno incontri con la dirigenza per pianificare il tutto e, come ha spesso sottolineato, allestire una squadra che "debba rimanere forte".