Genoa-Cremonese, i convocati di Patrick Vieira: tornano Marcandalli e Stanciu
Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha diramato quest'oggi l'elenco dei convocati per la gara di questa sera contro la Cremonese. Buone notizie arrivano dal "Signorini" di Pegli con Stanciu e Marcandalli che tornano nella lista degli arruolati.
Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.
Difensori: Fini, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez.
Centrocampisti: Carboni, Cuenca, Ellertsson, Frendrup, Gronbaek, Malinovskyi, Masini, Messias, Onana, Stanciu, Thorsby.
Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Venturino, Vitinha.
