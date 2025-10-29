Genoa-Cremonese, le probabili formazioni: Ekhator e Colombo per una maglia da titolare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Cremonese (Mercoledì 29 ottobre, ore 20.45, arbitra Abisso, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Genoa:

Una partita decisiva per dare una svolta alla stagione. Patrick Vieira pensa a nuove variazioni negli interpreti per la gara contro i grigiorossi di Nicola. Specialmente in avanti con Colombo che si gioca un posto da titolare con Ekhator mentre alle sue spalle potrebbe essere confermato Malinovskyi al centro, Thorsby a destra e l’inserimento di Vitinha a sinistra. In mediana confermato il duo formato da Frendrup e Masini mentre in difesa davanti a Leali, Ostigard e Vasquez saranno i centrali con Norton-Cuffy a destra e uno fra Ellertsson e Martin a sinistra (da Genova, Andrea Piras).

Come arriva la Cremonese:

La Cremonese vuole dare continuità dopo la bella prestazione con l'Atalanta. Mister Nicola ritrova Bianchetti per la difesa, con gli intoccabili Baschirotto e Terracciano a completare la linea a tre davanti a Silvestri, ancora avanti ad Audero nelle scelte. A centrocampo rientra Bondo, con Vandeputte e probabilmente Payero. Sulle corsie ci prova Zerbin con Floriani Mussolini che scalpita, dall'altra parte spazio a Barbieri. Davanti Vazquez pronto a supportare uno fra Bonazzoli Vardy, col primo al momento favorito.