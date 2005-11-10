Napoli, senti Schwoch: "Lucca non regge la pressione, cambiare aria potrebbe fargli bene"

"Mi aspetto un Napoli arrabbiato, che voglia continuare quanto di buono fatto in casa con il Frosinone. Ha le carte in regola per andare a Venezia ed espugnare il Penzo. È logico che la sconfitta subita in Champions sia stata pesante, derivata anche da errori come il passaggio indietro di Politano. Sono errori che nel calcio possono capitare, anche se non dovrebbero. Bisogna metterci una pietra sopra e cercare di andare a Venezia per ottenere il risultato pieno". Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato così a Radio Tutto Napoli.

Come si spiega le enormi difficoltà di Lorenzo Lucca? È un giocatore all'altezza del Napoli?

"È un giocatore che si è trovato catapultato da una realtà piccola, senza nulla togliere all'Udinese, a una realtà immensa come quella di Napoli. Due città completamente diverse, responsabilità completamente diverse. Bisogna parlare di fatti, perché dopo due anni ha dimostrato purtroppo di non essere in grado di sopportare la pressione che mette Napoli. È una piazza importante, dove devi vincere. Ha avuto le sue possibilità e penso che le abbia fallite quasi tutte. Poi paga anche il fatto di essere stato pagato 35 milioni di euro. Magari questo influisce sul suo stato mentale, forse pensa di dover fare chissà che cosa".

Lucca viene ormai fischiato anche quando entra in campo. Come può uscire da questa situazione? A gennaio sarebbe meglio cambiare aria?

"Ogni giocatore ha il suo carattere. È logico che Lucca stia sentendo in modo molto pesante la pressione che questa città ti dà. Però questa città ti mette pressione dopo due anni in cui hai fatto vedere poco e niente. Quando è andato via l'anno scorso ha avuto anche una mezza polemica, mi sembra con i tifosi o con l'allenatore che non gli dava fiducia. Quando vai via, parlare dopo è sempre sbagliato. O le cose le dici quando sei qua, oppure devi portare pazienza e dimostrare".

E ancora: "È andato in Inghilterra e ha giocato poco anche lì, quasi niente. Quest'anno è tornato a Napoli e pensavo potesse fare un'annata diversa, cercando di fare bene. Non ci sta riuscendo, forse è anche un momento psicologico pesante per lui. Penso che cambiare aria potrebbe fargli bene. È logico che il Napoli potrebbe darlo solo in prestito, perché non penso possa permettersi una minusvalenza così importante. Sono decisioni da prendere a gennaio. Mi auguro che possa sbloccarsi in questi mesi, perché per lui sarebbe un'occasione persa non riuscire a fare bene a Napoli. Se andate a vedere indietro, non mi aveva mai convinto l'acquisto di Lucca. Magari potevo sbagliarmi io, come poteva sbagliarsi la società o chi l'ha scelto. A me sembrava un prezzo troppo alto da pagare per un giocatore del genere e alla fine non si sta andando nella direzione giusta. La speranza è che possa rialzarsi il prima possibile".

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