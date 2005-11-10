Osmajic rivelazione del Genoa, De Rossi: "Ero più affascinato da altri nomi, fortuna che non sono arrivati"

Milutin Osmajić è stato il grande protagonista di Genoa-Fiorentina. Un gol e un assist per l'attaccante montenegrino che è stato anche premiato come MVP della partita. Un acquisto passato in secondo piano, quello del 27enne arrivato dal Preston. Ma che intanto sta fruttando eccome: 3 gol in 5 partite di campionato giocate. E Daniele De Rossi se lo coccola. Ecco le sue parole in merito a Sky

"Vucinic (ct del Montenegro) lo abbiamo chiamato per dirgli quanto fosse importante per noi, avendo perso Colombo. E in amicizia l'ha levato all'88' (ride, ndr). È un giocatore meno altisonante per nome rispetto ad altri che avevamo in lista. Ero più affascinato da altri nomi e sono contento di non essere arrivati a loro dato che Osmajic ha portato energia, entusiasmo, profondità, gol. È già centrale nel gruppo, è il giocatore giusto e come mi insegna un dirigente serve prendere i giocatori giusti più che forti".