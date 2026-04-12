Atalanta, Zappacosta: "Volevamo mettere pressione alla Juventus, ora siamo un po' indietro..."

Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, al termine della partita di ieri sera che la sua squadra ha perso 0-1 in casa contro la Juventus, è stato intervistato da Sport Mediaset: "C'è tanto rammarico, avevamo voglia di vincere la partita e credo si sia anche visto. Abbiamo fatto di tutto per sbloccarla ma non ci siamo riusciti, subire un gol così non è mai facile da digerire. Abbiamo provato con tutte le forze a pareggiare ma non ce l'abbiamo fatta".

Forse avete speso troppo nel primo tempo?

"Volevamo mettere pressione da subito alla Juventus, lo avevamo preparato molto bene e c'eravamo anche riusciti. Abbiamo avuto 3-4 occasioni nitide per segnare e non siamo stati bravi a sfruttarle".

Sentite di aver perso l'ultimo treno per la lotta Champions?

"Il rammarico più grande è quello, di non esserci avvicinati a chi sta davanti con una vittoria. Ora siamo un po' indietro, in questo ultimo periodo abbiamo fatto una grandissima rincorsa: ci sta perdere partite così, ancora ne mancano un po' e daremo il massimo per colmare il gap e arrivare più in alto possibile".