Genoa, De Rossi: "Se vinciamo, diamo un'accelerata. Con l'Udinese qui la nostra miglior partita"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "Si riparte dal secondo tempo con la Juve, contando che è una squadra forte. Ripartirei anche dai settanta minuti qui con l'Udinese, la nostra miglior partita. Noi vogliamo tirarci fuori al più presto da quella zona lì".

Crede che una vittoria possa incidere sulla permanenza in Serie A oggi?

"Ho questa sensazione. Abbiamo fatto buoni risultati anche in precedenza, se dovessimo vincere non è matematico, ma possiamo dare un'accelerata".

Ti sei sentito con Grosso prima della partita?

"Non ci siamo scritti, non voglio mettere in difficoltà i colleghi. Gli voglio bene, con tutti quelli del 2006 ho un bel rapporto, ma alcuni li sento di più".