Genoa, De Rossi: "Partita difficile contro il Milan, dobbiamo giocarla con coraggio"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida col Milan: "Fra le squadre più forti il Milan è quella che forse ti lascia di più la palla ma in questo sono ancora più forti perché molto bravi a difendere di reparto con il blocco basso, sono organizzatissimi e hanno tutto il talento del mondo quanto ripartono. Sarà una partita difficile, che dovremo giocare con coraggio".

Si è inventato qualcosa di inedito per fermare Leao?

"No, niente di particolare anche perché Leao non gioca più in quella posizione. Ci ha tolto un problema, ma ne avremo altri perché ora gioca più vicino alla porta ed è molto forte. Noi allenatori dobbiamo inventare poco, a volte dobbiamo cercare di fare qualche mossa e a volte sembrano più geniali di quelle che sono".

Cosa farà la differenza?

"La differenza anche stasera la faranno i giocatori, la loro applicazione e la loro energia. Anche all'epoca la Roma non vinceva con il Milan da un sacco di tempo. La differenza di livello c'è, ma si può nascondere attraverso una grande partita".

Il coraggio va messo più nella fase difensiva o in quella offensiva?

"Abbiamo preso una via che è quella di essere abbastanza coraggiosi in fase difensiva, che poi sarebbe da capire cosa significa. Cerchiamo di recuperare palla più alta e forzare le loro giocate nel calciare. Ovvio che così facendo lasci un po' più di campo dietro e giocatori come Leao e Pulisic possono buttarsi in mezzo. Dobbiamo essere attenti più che coraggiosi e avere sangue freddo con la palla, senza buttarla appena ci pressano. Sarà importante anche chiudere le azioni: nelle ultime partite siamo entrati spesso nella trequarti avversari per poi tornare indietro, dobbiamo arrivare più spesso dentro l'area".