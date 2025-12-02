Genoa, De Rossi pensa al turnover per la Coppa Italia: spazio a Fini, Venturino e Ekhator

Vigilia di Coppa Italia per il Genoa. Domani pomeriggio la squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo alla New Balance Arena di Bergamo per sfidare l'Atalanta. Una sfida ad eliminazione diretta che determinerà chi accederà ai quarti di finale della competizione nazionale. Una sfida che vedrà il tecnico rossoblù dare spazio a chi ha giocato meno ma con l'obiettivo comunque di provare a passare il turno.

Lo ha detto ieri Alessandro Marcandalli nel corso di un meet&greet con i tifosi: "E' importante avere queste opportunità - ha sottolineato il difensore - anche per chi sta giocando di meno ed è molto importante affrontarla in modo giusto". Gli ha fatto eco il capitano Johan Vasquez anche lui presente allo store in centro a Genova: "Il mister lo ha ribadito, noi vogliamo passare il turno e l'atteggiamento deve essere questo. Bisogna andare a Bergamo per vincere, per provarci".

E per l'occasione De Rossi starebbe ragionando ad un turnover comunque moderato. Da valutare alcuni giocatori ma, riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX potrebbe esserci spazio intanto per i giovani Venturino, Fini ed Ekhator. Possibile anche una chance dal primo minuto per Stanciu e Carboni mentre Norton-Cuffy potrebbe tornare a disposizione dopo la squalifica in campionato.