Genoa, De Rossi: "E' bello far parte di questa famiglia. Ringrazio chi ha fatto il bandierone"

Al termine del match contro l'Udinese, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa per parlare del proprio status in rossoblù: "E' bello far parte di questa famiglia. Io mi trovo bene. Ringrazio chi ha fatto il bandierone. Io mi sento fortunato per la squadra che alleno ma la cosa bella del calcio è trovare tifosi che con lucidità ti rendono omaggio anche dopo una sconfitta. Vorrei smettere di perdere partite che meritiamo di vincere ma sono sempre puntuali".

Si aspettava un impegno così?

"Sì. Sono contento di come abbiamo tenuto botta, tenuto il campo. Giocare una partita così fisica e farla da padrone contro un avversario così fisico. Ti fa ben sperare per il futuro perché la squadra lotta su colpo contro chiunque. Temevo questa partita, temevo le loro ripartenze. Ma salvo alla fine dove ci siamo sbilanciati, li abbiamo tenuti a bada bene".