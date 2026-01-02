Genoa, De Rossi: "VAR dovrebbe difendere noi e gli avversari, ma ogni tanto non lo fa"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi è tornato sull'episodio del calcio di rigore non concesso a Roma per una manata di Svilar a Ostigard e non segnalato dal direttore di gara né dal VAR: "Intanto non è un errore dell’arbitro. Io dalla panchina ho visto solo un parapiglia. L’arbitro magari era posizionato meglio di me ma era una cosa difficile da vedere.

15 anni fa avrei detto che se ci fosse stata la tecnologia certi errori verrebbero cancellati. Il VAR è uno strumento che dovrebbe difendere noi e gli avversari ma ogni tanto non ci difende. Può succedere. A bocce ferme la spiegazione un po’ mi disturba, sentirmi dare spiegazioni fantasiose sull’angolo di quanto fosse piegato il braccio o quanto fosse piegata la mano.

Penso che la Roma avrebbe vinto comunque, l’arbitro, a parte quello, ha fatto una bella partita. Forse avrebbe cambiato qualcosina ma facciamo finta che non avrebbe cambiato nulla".

Leggi la conferenza stampa di Daniele De Rossi