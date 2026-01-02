Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

De Rossi: "Tutti i punti sono pesantissimi. Domani servirà un Genoa che abbia fame"

De Rossi: "Tutti i punti sono pesantissimi. Domani servirà un Genoa che abbia fame"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 13:05Serie A
Andrea Piras
fonte dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

12.05 - Si apre il 2026 del Genoa. Domani pomeriggio al "Ferraris" i rossoblù scenderanno in campo per affrontare il Pisa in uno scontro diretto per la salvezza. In vista del match, il tecnico Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

12.40 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Come ha reagito la squadra al ko di Roma?
"Ha reagito con lo stesso dispiacere che avevo io dopo la partita. Erano consapevoli di aver fatto qualcosina in meno rispetto al solito. Il giocare male e vincere sarebbe importante domani ma attraverso gli atteggiamenti delle ultime partite faremo risultati. Ci siamo detti le cose in faccia in questi giorni, loro l’hanno condivisa e l'hanno messo a posto. Ho visto la solita partecipazione e sarà importante la seconda partita della stagione".

Che Pisa si aspetta?
"Mi aspetto un Pisa disciplinato. L'ho visto giocare partite all'altezza. E' un avversario con dei limiti che può avere qualsiasi squadra. Affrontiamo una squadra forte. Servirà un Genoa che abbia la fame del secondo tempo contro il Verona. Dobbiamo gestire il possesso palla ma la gara deve anche passare attraverso duelli e corse".

TMW - Arrivate da tre sconfitte di fila. Quanto sarà importante catalizzare la delusione in rabbia agonista domani?
"Le abbiamo analizzate e dopo le prime due ero dispiaciuto ma convinto che stavano andando nelle direzione giusta. Vedendo poi la gara di Roma, se vogliamo essere pessimisti, direi di no. Se devo essere ottimista dico che nel secondo tempo un pizzico di ripresa l’ho vista. Tutti i punti sono pesantissimi, bisogna rientrare in quello che è il nostro abito, il nostro modo di affrontare gli avversari e penso che giocare in casa, uno stadio esaurito, ci aiuterà a ritrovare la nostra attitudine ai duelli".

In vista del girone di ritorno avete parlato degli errori commessi a Roma?
"Ci sono cose più 'lavorabili' e 'allenabili' rispetto ad altre. Si parte dalla concentrazione e dalla voglia di fare. Sono letture di un secondo che non possono essere allenate ma si può allenare l’attenzione e scegliere il rischio minore da correre. Il secondo gol è simile a quello preso a Udine e lo stiamo allenando. Dobbiamo essere più presenti sui palloni dal dischetto. Al di là di tutto, se un giocatore sta lì, il pallone non passa".

Riconfermerai Ekuban o ci saranno di nuovo chance per Colombo? Senza dimenticare Ekhator.
" Sono tutti schierabili per caratteristiche e stati di forma. Quando incontriamo squadre più aggressive, Ekuban ci aiuta per farci salire e farci trovare spazi alle spalle della difesa avversaria. E lo ha fatto bene poi ci sono gli avversari. Detto ciò, non dobbiamo accettare di perdere contro chi abbiamo davanti. Gli attaccanti possono giocare tutti. L’unico un po’ più 'irrinunciabile' è Vitinha. Gli altri li schiererò in base all’avversario. Sono contento di Ekhator".

Come vedi Leali?
"Il ruolo del portiere è delicato. Lo vedo sereno, un ragazzo amato dallo spogliatoio e stimato da noi dello staff. Lo vediamo tranquillo come altri che hanno commesso errori. Se gli errori li avesse commessi solo lui saremmo tranquilli. Invece di errori ne abbiamo commessi un po’ tutti. Nicola ha fatto partite ottime, in alcune occasioni ci ha salvato e ha fatto parate importanti. Contro l’Atalanta ha scelto male, il gol contro l’Inter si poteva evitare ma se avete un’oretta possiamo analizzare gli errori dei difensori e gli altri. Gli errori nel calcio si commettono o possiamo parlare dei miei errori di formazione. L’errore nel calcio va messo in preventivo, in base all’avversario un errore può essere rimesso a posto. Col Verona per esempio è più facile ribaltare le partita, a Roma diventa più difficile. I giocatori che commettono degli errori di campo non verranno demonizzati da me".

Rocchi ha riconosciuto il rigore su Ostigard.
"Intanto non è un errore dell’arbitro. Io dalla panchina ho visto solo un parapiglia. L’arbitro magari era posizionato meglio di me ma era una cosa difficile da vedere. 15 anni fa avrei detto che se ci fosse stata la tecnologia certi errori verrebbero cancellati. Il VAR è uno strumento che dovrebbe difendere noi e gli avversari ma ogni tanto non ci difende. Può succedere. A bocce ferme la spiegazione un po’ mi disturba, sentirmi dare spiegazioni fantasiose sull’angolo di quanto fosse piegato il braccio o quanto fosse piegata la mano. Penso che la Roma avrebbe vinto comunque, l’arbitro, a parte quello, ha fatto una bella partita. Forse avrebbe cambiato qualcosina ma facciamo finta che non avrebbe cambiato nulla".

Domani può giocare Ellertsson o ci saranno dubbi?
"Oggi non ho dubbi per quanto riguarda il centrocampo. Sono contento di come i ragazzi hanno lavorato. Nelle prime due gare di questo terzetto molto difficile abbiamo tenuto botta contro centrocampi forti e se non ha grande spirito, voglia e intensità non puoi farlo. Spero che non spoilererete (sorride ndr)".

Dal suo punto di vista come si fa a proteggere la squadra dai rumors di mercato?
"Bisogna essere fortunati ad avere un gruppo serio. E’ difficile ma basta dirsi la verità. Ogni allenatore se vuole migliorare la squadra la migliora. Penso che sia una squadra costruita bene, ci sarà da puntellare qualcosa. Vedo che cambiano giocatori all’Inter, alla Juve o al Napoli quindi è destino di tutti cambiare. E’ un dovere verso l’allenatore, ma è un dovere del giocatore fino a che sta qua dare il 100% anche un minuto. I rumors li controllate voi, non io. Escono nomi all’impazzata, spesso vengono fatte accostamenti con amici, a volte reali ma a volte sono fantasiose. Passo con il direttore a parlare di mercato il 10% del tempo che passo in ufficio a preparare la partita".

Cosa non vuole vedere dai suoi domani?
"Non voglio che siano troppo a compartimenti stagni. Abbiamo lavorato molto a lavorare senza palla. Col Verona li vedevo tanto concentrati sull’occupazione degli spazi e molto meno sul contrasto, sulla seconda palla e sulla profondità. Questa settimana abbiamo parlato, sì, di cosa fare sulla palla ma non dobbiamo diventare il City in una settimana perché il secondo tempo contro il Verona lo abbiamo vinto andando più forte di loro".

Come mai, dopo 14 minuti preparati tatticamente bene, a Roma la squadra è andata in difficoltà?
" La parte emotiva e mentale esiste nel calcio. La squadra è partita bene con l’Inter e ha preso un gol, forse, evitabile. Poi abbiamo preparato benissimo la partita contro l’Atalanta e dopo due minuti ci siamo ritrovati in dieci. Spero che fra qualche mese di avere una squadra forte e consapevole".

La marcatura in area?
"I ragazzi li ho visti in crescita. Nelle prime partite abbiamo preso o rischiato di prendere gol sui cross. Nelle ultime gare, come difesa dello spazio in area, sono andati molto meglio. Si può sempre migliorare, la palla in porta da sola non ci va e quindi bisogna tenere d’occhio l’uomo

Quali sono le caratteristiche che servono a questo Genoa sul mercato?
"Ho le idee chiare ma non te lo posso dire. Poi ci saranno delle circostanze e vediamo cosa può succedere. Ogni risposta che darò lascia scoperti i ragazzi che andranno a lottare per me per 95 minuti. Tutti quanti cerano di migliorare la squadra e io non prendo in giro i ragazzi. Se vogliono delle delucidazioni sul loro minutaggio futuro dove ho le idee chiare sarò chiarissimo"

13.06 - Termina la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Articoli correlati
Genoa, De Rossi e il mercato: "Ho le idee chiare. Ci sarà da puntellare qualcosa"... Genoa, De Rossi e il mercato: "Ho le idee chiare. Ci sarà da puntellare qualcosa"
"Roma strepitosa, abbracci a De Rossi". L'apertura de Il Messaggero "Roma strepitosa, abbracci a De Rossi". L'apertura de Il Messaggero
"Questa sarà sempre casa tua DDR". La strana serata da sconfitto di Daniele De Rossi... "Questa sarà sempre casa tua DDR". La strana serata da sconfitto di Daniele De Rossi
Altre notizie Serie A
Gilardino: "Il Genoa e i genoani mi hanno dato tantissimo. Lo porterò sempre nel... Gilardino: "Il Genoa e i genoani mi hanno dato tantissimo. Lo porterò sempre nel cuore"
Gasperini: "Raspadori? Chiedete in Spagna". Poi avvisa la Roma: "Le big si stanno... Gasperini: "Raspadori? Chiedete in Spagna". Poi avvisa la Roma: "Le big si stanno scatenando"
Bologna, due nomi da 6 milioni per il centrocampo: piacciono Amorim e Dahl Bologna, due nomi da 6 milioni per il centrocampo: piacciono Amorim e Dahl
Genoa, De Rossi e il mercato: "Ho le idee chiare. Ci sarà da puntellare qualcosa"... Genoa, De Rossi e il mercato: "Ho le idee chiare. Ci sarà da puntellare qualcosa"
Roma, Gasperini: "A Bergamo fatte cose straordinarie. Contento di essere qui" Live TMWRoma, Gasperini: "A Bergamo fatte cose straordinarie. Contento di essere qui"
Sampdoria, Martinelli prima scelta per la porta. Può arrivare in prestito secco TMWSampdoria, Martinelli prima scelta per la porta. Può arrivare in prestito secco
Gasperini: "Atalanta, l'EL non era il punto massimo. Tutto grazie a Percassi, poi... Gasperini: "Atalanta, l'EL non era il punto massimo. Tutto grazie a Percassi, poi è cambiata proprietà"
Per Matic il Sassuolo è da Europa, Grosso: "D'accordo con lui, da capire cosa manca"... Per Matic il Sassuolo è da Europa, Grosso: "D'accordo con lui, da capire cosa manca"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
2 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Immagine top news n.1 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
Immagine top news n.2 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
Immagine top news n.3 Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore
Immagine top news n.4 Juventus, ingaggio top e la permanenza di Spalletti: ecco perché Yildiz ora può rinnovare
Immagine top news n.5 Concorrenza e ingaggio i nodi da sciogliere per Kim: ma la sua proprietà resta il Milan
Immagine top news n.6 Roma, accelerata per Raspadori: in chiusura il prestito oneroso con diritto di riscatto
Immagine top news n.7 Lazio, Castellanos al West Ham: in serata scambio di documenti, entro il weekend a Londra
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gasperini: "Raspadori? Chiedete in Spagna". Poi avvisa la Roma: "Le big si stanno scatenando"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, due nomi da 6 milioni per il centrocampo: piacciono Amorim e Dahl
Immagine news Serie A n.3 Genoa, De Rossi e il mercato: "Ho le idee chiare. Ci sarà da puntellare qualcosa"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "A Bergamo fatte cose straordinarie. Contento di essere qui"
Immagine news Serie A n.5 Sampdoria, Martinelli prima scelta per la porta. Può arrivare in prestito secco
Immagine news Serie A n.6 Gasperini: "Atalanta, l'EL non era il punto massimo. Tutto grazie a Percassi, poi è cambiata proprietà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, ritorno di fiamma per Owusu: il club ha chiesto informazioni alla Juventus
Immagine news Serie B n.2 Padova, Giunti il preferito per il centrocampo: l'alternativa è Touré della Sambenedettese
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, De Pieri in cerca di spazio: numeri e prospettive per il classe 2006
Immagine news Serie B n.4 Spezia, non solo Hernani a centrocampo: vicino anche il giovane Romano
Immagine news Serie B n.5 Empoli, ecco il sostituto di Gemmi. Stefanelli ha firmato, manca solo l'ufficialità
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Diakité in uscita: ci pensa l'Avellino ma ci sono anche club esteri
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, saluta D'Incoronato: il giovane attaccante va a fare esperienza all'Ancona
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, altro addio: Paolo Frascatore passa a titolo definitivo al Guidonia
Immagine news Serie C n.3 Forlì, è già terminata l'avventura di Manuzzi: l'attaccante passa al Piacenza
Immagine news Serie C n.4 Torres, saluta Lattanzio: il terzino passa a titolo definitivo alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.5 Picerno, doppia cessione: Cortese all'Ospitaletto, Ragone invece passa al Barletta
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, nuovo volto in difesa: dalla Salernitana arriva Coppolaro a titolo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Milan, un solo successo rossoblù in 25 anni (firmato Pisacane)
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…