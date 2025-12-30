"Roma strepitosa, abbracci a De Rossi". L'apertura de Il Messaggero

"Roma strepitosa, abbracci a De Rossi" è il titolo proposto oggi da Il Messaggero per celebrare il 3-1 giallorosso sul Genoa che riporta la squadra di Gasperini al quarto posto in classifica: "Soulé&Co. piegano il Genoa del grande ex: 3-1".

Questo il commento di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa nel post partita: "Sono tre punti importanti che ci riportano al quarto posto a 33 punti. La classifica si è un po' spaccata, abbiamo un buon vantaggio con quelle dietro Bologna e Como. Da domani sarà emozionante il ritorno a Bergamo, ho vissuto qualcosa di straordinario, rivedere gente che mi ha voluto bene... Ma sono contento, qui sto bene, mi hanno colto tutti bene. Sarà una gara importante, ma il ritorno è piacevole".

Nel taglio alto spicca anche un box su Maurizio Sarri, reduce da intervento chirurgico al cuore, e sulla Lazio, al centro del dibattito con la Lega Serie A sul tema arbitrale e con l'obiettivo Lazar Samardzic sul mercato: "Lazio-arbitri-Lega, lo scontro è totale. Sfida per Samardzic. Ablazione al cuore per Sarri".