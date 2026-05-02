Genoa, De Rossi: "Vogliamo la salvezza matematica, con una vittoria sarebbe più bello"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, è stato intervistato da DAZN prima della gara con l'Atalanta, valida per la 35esima giornata di Serie A: "Ho parlato alla squadra della gara d'andata, è stato un grande rammarico non portare a casa punti dopo quella prestazioni ma sono le partite che ti fanno capire come sei. Alla squadra ho detto che ci saremo salvati e così è stato, oggi sarebbe bello vincere per avere anche la certezza matematica".

Che settimana è stata con la promozione da presidente con l'Ostiamare?

"Settimana fantastica, la sconfitta col Como è stato l'unico tassello negativo ma si è concluso qualcosa di meraviglioso. La città si è svegliata dopo qualche anno di torpore, il mio lavoro primario però è questo e devo portare a casa punti, ma credo che il nostro lavoro lo abbiamo fatto anche qui".