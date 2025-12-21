Genoa, De Rossi: "Vorrei che la squadra assomigli a me e al Ferraris"

Prima della sfida Genoa-Atalanta, mister Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida in programma: "Qualche settimana fa l'Atalanta ha battuto il Chelsea, vuol dire che sono a livelli di perfezione assoluta così come l'Inter. Qui ci sarà un batti e ribatti di seconde palle, a differenza della sfida vissuta contro l'Inter. Sto amando ogni singolo contrasto dei singoli ragazzi, chiedo mi somiglino un po' e al posto in cui siamo: dobbiamo essere questi, senza palla dobbiamo essere aggressivi e lo diceva anche Spalletti. Dobbiamo arrivare a questi risultati, a partire da stasera e dalle prossime gare".

Ekuban e non Colombo titolare. Per quanto mostrato contro l'Inter?

"Sicuramente anche perché è entrato bene sull'Inter. Lui è serio e attacca bene la profondità. Quando hai squadre che ti attaccano uomo su uomo devi scegliere di poter affrontare anche con velocità e caratteristiche differenti. L'abbiamo preferita così".