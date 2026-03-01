Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Grido Napoli al 96' a Verona, Lukaku-gol 281 giorni dopo. Conte: "So quanto soffre"

Grido Napoli al 96' a Verona, Lukaku-gol 281 giorni dopo. Conte: "So quanto soffre"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Daniele Najjar

Il Napoli torna a vincere e lo fa nel modo più incredibile: va in vantaggio immediatamente con Hojlund, si fa riprendere dal Verona (gol di Akpa-Akpro), rischia di capitolare e poi trova il guizzo vincente con il ritrovato Lukaku al 96'. L'Hellas salva l'orgoglio ritrovato, riconosciuto dall'applauso del pubblico di casa dopo il fischio finale. La squadra di Conte non trovava i tre punti dal 3-2 al Genoa (anche quello arrivato nel finale) del 7 febbraio.

Hojlund colpisce dopo due minuti
Conte conferma l'attacco visto a Bergamo (Vergara e Alisson Santos dietro a Hojlund), Sammarco risponde con Sarr e Bowie. Non passano nemmeno due minuti e gli ospiti passano in vantaggio: cross di Politano per Vergara, la palla viene deviata nella zona di Hojlund che di testa è letale a firmare l'1-0. Spinazzola ci prova dal limite, ma manda alto di poco. Un minimo di reazione iniziale da parte del Verona c'è, anche se racchiusa in un tiro senza troppe pretese da parte di Harroui, che finisce largo. Ben più pericoloso Elmas che dai 20 metri impegna Montipò in tuffo. Dopo un lungo giro palla, accelerata del Napoli al 37': imbucata di Spinazzola per Hojlund, che salta Montipò e scarica in porta, dove però c'è Edmundsson a salvare quasi sulla linea. Sarr ci prova di testa, ma colpisce debolmente.

Akpa-Akpro fa 1-1
Il Verona perde Bella-Kotchap: sostituito al 55' da Frese. Vergara ci prova di controbalzo, palla alta. Il tema tattico del match non cambia con il Napoli che amministra e i gialloblu che cercano varchi. Pareggio del Verona al 65': sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva nella zona di Akpa-Akpro che, tutto solo, scarica una gran botta, deviazione decisiva di Hojlund che batte Meret. Gli animi in campo ora sono accesi, entrambi gli allenatori vengono ammoniti per proteste.

Il Napoli rischia di capitolare, poi Lukaku la decide
Conte inserisce Lukaku e Giovane, fra gli altri, per Alisson Santos e Vergara. Elmas ha la palla dell'1-2, ma dal cuore dell'area tira troppo addosso a Montipò. Il Napoli crea un'altra chance con Mazzocchi che pesca Gutierrez, che però colpice male di testa (e commette fallo nello stacco). Giovane ci prova al volo con il sinistro, ma non centra i pali. Il Napoli rischia di capitolare nel recupero: cross di Slotsager, uscita imperfetta di Meret, Bowie a porta vuota - ma da posizione defilata - non riesce a fare centro. Gli scaligeri chiudono in attacco: botta di Gagliardini che finisce fuori non di molto. Al 96' ecco il guizzo finale: cross di Giovane, Lukaku di sinistro fa 1-2.

Napoli, Conte: "So quanto sta soffrendo Lukaku"
Al termine del match il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha elogiato in particolare il ritrovato gol di Lukaku: "Sono molto contento per Romelu, ha avuto questo grave infortunio, non è una cosa muscolare facilmente recuperabile, ma un infortunio al tendine, ha deciso di non operarsi e quindi c'è stato un iter molto particolare. Ancora non è al 100%, può essere usato a mio avviso quando le squadre si stanno difendendo e bisogna riempire l'area, lì è dominante. C'è da lavorare, sono contento per lui, so quanto sta soffrendo, so quanto vorrebbe aiutarci e aiutarmi per il rapporto personale molto stretto che abbiamo. Sta migliorando, sto cercando di usarlo nelle situazioni migliori". Poi sulla partita ha dichiarato: "Per il resto in questa partita avevamo tutto da perdere, sicuramente si poteva fare molto meglio. Il primo tempo è stato in gestione, abbiamo fattto circolare la palla molto, molto lentamente. In queste partite poi un episodio di può cambiare tutto, lo avevo detto a fine primo tempo. Al tempo stesso siamo stati bravi a mantenere l'equilibrio. Mancano 11 partite, ci stiamo costruendo il futuro per ciò che faremo l'anno prossimo, se faremo la Champions, l'Europa League, la Conference o se rimarremo fuori, perché ci sono 6-7 squadre in corsa".

Verona, il rammarico di Sammarco: "Dispiacere grande, ma ho visto lotta"
Dall'altra parte l'allenatore del Verona, Paolo Sammarco, salva l'atteggiamento ritrovato dai suoi: "Sicuramente è un dispiacere grande, oggi la squadra ha dato tutto, lo ha dimostrato per tutta la partita. Faccio fatica a parlare perché ci abbiamo creduto, ho visto una squadra che ha lottato unita, questo non deve mai mancare, quello che la gente e la società chiedono. Poi i dettagli in questa categoria fanno la differenza: abbiamo fatto un errore".

Articoli correlati
Enigmatico Hojlund sui social: "Dispiace per chi ha guardato Verona-Napoli dal 3'... Enigmatico Hojlund sui social: "Dispiace per chi ha guardato Verona-Napoli dal 3' al 95'"
Taborda sulle orme di Retegui? Il crack del Pana risponde: "Un sogno sia l'Italia... Taborda sulle orme di Retegui? Il crack del Pana risponde: "Un sogno sia l'Italia sia l'Argentina"
Napoli, Giovane torna sull'addio: "Grato al Verona, qui sono stato molto felice" Napoli, Giovane torna sull'addio: "Grato al Verona, qui sono stato molto felice"
Altre notizie I fatti del giorno
Milan a Cremona per rispondere all'Inter: Serie A, le probabili formazioni della... Milan a Cremona per rispondere all'Inter: Serie A, le probabili formazioni della 27^ giornata
Gasperini sfida il passato, non parla Spalletti ma Kalulu: la vigilia di Roma-Juventus... Gasperini sfida il passato, non parla Spalletti ma Kalulu: la vigilia di Roma-Juventus
Lo scaramantico Chivu, l'insoddisfatto De Rossi: intanto l'Inter ha ipotecato il... Lo scaramantico Chivu, l'insoddisfatto De Rossi: intanto l'Inter ha ipotecato il campionato
Grido Napoli al 96' a Verona, Lukaku-gol 281 giorni dopo. Conte: "So quanto soffre"... Grido Napoli al 96' a Verona, Lukaku-gol 281 giorni dopo. Conte: "So quanto soffre"
Como, remuntada sul Lecce e +2 sulla Juve. Rodriguez: "Vogliamo andare in Champions"... Como, remuntada sul Lecce e +2 sulla Juve. Rodriguez: "Vogliamo andare in Champions"
L'IFAB cambia il calcio e il VAR. Mai più casi Bastoni-Kalulu, almeno in teoria:... L'IFAB cambia il calcio e il VAR. Mai più casi Bastoni-Kalulu, almeno in teoria: le nuove regole
Il sabato di Serie B riapre la corsa promozione e anima la lotta salvezza Il sabato di Serie B riapre la corsa promozione e anima la lotta salvezza
Serie A, le probabili formazioni di tutte le gare valide per il 27° turno di Serie... Serie A, le probabili formazioni di tutte le gare valide per il 27° turno di Serie A
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
2 La Juve ci riproverà per Vlahovic. Stipendio più basso ma con formula alla Yildiz e premio
3 Iran: paura ex ct Mancini a Doha "allarme sul telefono, poi rumore delle esplosioni"
4 Juventus, Yildiz dietro solo a Vlahovic per stipendio. E ha ricevuto un bonus alla firma
5 L'IFAB cambia il calcio e il VAR. Mai più casi Bastoni-Kalulu, almeno in teoria: le nuove regole
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan a Cremona per rispondere all'Inter: Serie A, le probabili formazioni della 27^ giornata
Immagine top news n.1 Gasperini sfida il passato, non parla Spalletti ma Kalulu: la vigilia di Roma-Juventus
Immagine top news n.2 Lo scaramantico Chivu, l'insoddisfatto De Rossi: intanto l'Inter ha ipotecato il campionato
Immagine top news n.3 Grido Napoli al 96' a Verona, Lukaku-gol 281 giorni dopo. Conte: "So quanto soffre"
Immagine top news n.4 Henrikh Mkhitaryan, 37 anni e non sentirli: la profezia di Lecce gli ha portato fortuna
Immagine top news n.5 L’altra faccia della Thu-La: prima lo sprint, poi il digiuno. Cos'è successo a Marcus Thuram?
Immagine top news n.6 Inter-Genoa 2-0, le pagelle: Dimarco fa il Lautaro, il pupillo di De Rossi causa il rigore del 2-0
Immagine top news n.7 Il paradosso dell'Inter: più dominerà in Serie A, più cresceranno i rimpianti per la Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.2 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.3 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.4 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 febbraio
Immagine news Serie A n.2 La Juve ci riproverà per Vlahovic. Stipendio più basso ma con formula alla Yildiz e premio
Immagine news Serie A n.3 Pierini: "Udinese partita trappola per la Fiorentina. Conference? Testa al campionato"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Sommer: "Fa piacere giocare dietro a una difesa così. Peccato per la Champions"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Yildiz dietro solo a Vlahovic per stipendio. E ha ricevuto un bonus alla firma
Immagine news Serie A n.6 Pruzzo: "La Roma domani dovrà sfruttare le debolezze fisiche della Juventus"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Leone: "Felice per le 100 presenze con le Vespe, sono orgoglioso"
Immagine news Serie B n.2 Stankovic salva il Venezia, 1-1 col SudTirol: "La parata all'ultimo minuto? Istinto puro"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Ballardini: "Concesso poco o nulla, creato occasioni per vincere la partita"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Abate: "Tanti giocatori fuori, punto importante su un campo difficile"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Ballardini da Mr. Wolf a Mr. X: solo pari da quando è sulla panchina dell'Avellino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sei vittorie e un pari: l’Ascoli vola al secondo posto. E oggi c'è Arezzo-Ravenna
Immagine news Serie C n.2 Il Perugia cade ancora: ritiro deciso, Tedesco confermato in panchina
Immagine news Serie C n.3 Risultati Serie C: l'Ascoli vince e vola al secondo posto. Pari nel derby fra Inter e Alcione
Immagine news Serie C n.4 Antonini: "Se arriveranno offerte per il club, le ascolterò. A Trapani non meritano i miei soldi"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Tedesco confermato in panchina. E la squadra è pronta ad andare in ritiro
Immagine news Serie C n.6 Foggia in caduta libera: settima sconfitta consecutiva. Pazienza non inverte la rotta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Lazio, contestazioni e punti pesanti: chi cambia marcia?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del colpo allo Zini
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…