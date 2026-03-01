Grido Napoli al 96' a Verona, Lukaku-gol 281 giorni dopo. Conte: "So quanto soffre"

Il Napoli torna a vincere e lo fa nel modo più incredibile: va in vantaggio immediatamente con Hojlund, si fa riprendere dal Verona (gol di Akpa-Akpro), rischia di capitolare e poi trova il guizzo vincente con il ritrovato Lukaku al 96'. L'Hellas salva l'orgoglio ritrovato, riconosciuto dall'applauso del pubblico di casa dopo il fischio finale. La squadra di Conte non trovava i tre punti dal 3-2 al Genoa (anche quello arrivato nel finale) del 7 febbraio.

Hojlund colpisce dopo due minuti

Conte conferma l'attacco visto a Bergamo (Vergara e Alisson Santos dietro a Hojlund), Sammarco risponde con Sarr e Bowie. Non passano nemmeno due minuti e gli ospiti passano in vantaggio: cross di Politano per Vergara, la palla viene deviata nella zona di Hojlund che di testa è letale a firmare l'1-0. Spinazzola ci prova dal limite, ma manda alto di poco. Un minimo di reazione iniziale da parte del Verona c'è, anche se racchiusa in un tiro senza troppe pretese da parte di Harroui, che finisce largo. Ben più pericoloso Elmas che dai 20 metri impegna Montipò in tuffo. Dopo un lungo giro palla, accelerata del Napoli al 37': imbucata di Spinazzola per Hojlund, che salta Montipò e scarica in porta, dove però c'è Edmundsson a salvare quasi sulla linea. Sarr ci prova di testa, ma colpisce debolmente.

Akpa-Akpro fa 1-1

Il Verona perde Bella-Kotchap: sostituito al 55' da Frese. Vergara ci prova di controbalzo, palla alta. Il tema tattico del match non cambia con il Napoli che amministra e i gialloblu che cercano varchi. Pareggio del Verona al 65': sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva nella zona di Akpa-Akpro che, tutto solo, scarica una gran botta, deviazione decisiva di Hojlund che batte Meret. Gli animi in campo ora sono accesi, entrambi gli allenatori vengono ammoniti per proteste.

Il Napoli rischia di capitolare, poi Lukaku la decide

Conte inserisce Lukaku e Giovane, fra gli altri, per Alisson Santos e Vergara. Elmas ha la palla dell'1-2, ma dal cuore dell'area tira troppo addosso a Montipò. Il Napoli crea un'altra chance con Mazzocchi che pesca Gutierrez, che però colpice male di testa (e commette fallo nello stacco). Giovane ci prova al volo con il sinistro, ma non centra i pali. Il Napoli rischia di capitolare nel recupero: cross di Slotsager, uscita imperfetta di Meret, Bowie a porta vuota - ma da posizione defilata - non riesce a fare centro. Gli scaligeri chiudono in attacco: botta di Gagliardini che finisce fuori non di molto. Al 96' ecco il guizzo finale: cross di Giovane, Lukaku di sinistro fa 1-2.

Napoli, Conte: "So quanto sta soffrendo Lukaku"

Al termine del match il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha elogiato in particolare il ritrovato gol di Lukaku: "Sono molto contento per Romelu, ha avuto questo grave infortunio, non è una cosa muscolare facilmente recuperabile, ma un infortunio al tendine, ha deciso di non operarsi e quindi c'è stato un iter molto particolare. Ancora non è al 100%, può essere usato a mio avviso quando le squadre si stanno difendendo e bisogna riempire l'area, lì è dominante. C'è da lavorare, sono contento per lui, so quanto sta soffrendo, so quanto vorrebbe aiutarci e aiutarmi per il rapporto personale molto stretto che abbiamo. Sta migliorando, sto cercando di usarlo nelle situazioni migliori". Poi sulla partita ha dichiarato: "Per il resto in questa partita avevamo tutto da perdere, sicuramente si poteva fare molto meglio. Il primo tempo è stato in gestione, abbiamo fattto circolare la palla molto, molto lentamente. In queste partite poi un episodio di può cambiare tutto, lo avevo detto a fine primo tempo. Al tempo stesso siamo stati bravi a mantenere l'equilibrio. Mancano 11 partite, ci stiamo costruendo il futuro per ciò che faremo l'anno prossimo, se faremo la Champions, l'Europa League, la Conference o se rimarremo fuori, perché ci sono 6-7 squadre in corsa".

Verona, il rammarico di Sammarco: "Dispiacere grande, ma ho visto lotta"

Dall'altra parte l'allenatore del Verona, Paolo Sammarco, salva l'atteggiamento ritrovato dai suoi: "Sicuramente è un dispiacere grande, oggi la squadra ha dato tutto, lo ha dimostrato per tutta la partita. Faccio fatica a parlare perché ci abbiamo creduto, ho visto una squadra che ha lottato unita, questo non deve mai mancare, quello che la gente e la società chiedono. Poi i dettagli in questa categoria fanno la differenza: abbiamo fatto un errore".