Lo scaramantico Chivu, l'insoddisfatto De Rossi: intanto l'Inter ha ipotecato il campionato

L’Inter supera 2-0 il Genoa nel 27° turno di Serie A e archivia la delusione europea rimettendo il campionato al centro. A San Siro la decide la maggiore qualità della Beneamata: nel primo tempo Dimarco sblocca al 31’ con un sinistro al volo su assist di Mkhitaryan, poi nella ripresa i nerazzurri gestiscono ritmo e spazi. Il Genoa prova ad alzare il baricentro e al 58’ spaventa con Vitinha, ma la deviazione di Akanji salva tutto. Al 69’ Luis Henrique colpisce il palo, quindi dal suo cross nasce il rigore per fallo di mano di Amorim: al 70’ Calhanoglu è glaciale dagli undici metri. Nel finale brivido all’82’ su una deviazione involontaria di Akanji, ma Sommer rimedia. Infortunio per Bonny (77’) ed espulsione per proteste di un membro della panchina ligure: l'Inter vola a +13 sul Milan.

Le parole di Chivu

Nel post gara mister Cristian Chivu ha sottolineato la reazione del gruppo nerazzurro: "Nel calcio si può vincere e perdere, dobbiamo essere ambiziosi e competitivi. Abbiamo subito l'eliminazione dalla Champions per merito dell'avversario, ci siamo ricompattati e abbiamo lavorato sodo. Rigore di Calhanoglu? Non ho guardato, voglio sentire il boato di San Siro. Bonny ko? Dicono nulla di che, ma aspettiamo domani".

Le parole di De Rossi

Sul fronte genoano, mister Daniele De Rossi ha riconosciuto i meriti avversari, ma anche i demeriti dei suoi: "L’Inter è più forte e non abbiamo fatto il massimo per metterla in difficoltà. Classifica? È brutta, ma è ancora lunga. Non c’è tempo, ma abbiamo valore per uscirne. Dobbiamo continuare a lavorare".