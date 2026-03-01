Iran: paura ex ct Mancini a Doha "allarme sul telefono, poi rumore delle esplosioni"

"Mia madre mi ha chiamato preoccupata, ma le ho detto di stare tranquilla per il momento'

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Mia madre mi ha chiamato preoccupata, ma le ho detto di stare tranquilla per il momento". Roberto Mancini ha vissuto le ore di tensione nella capitale del Qatar, a Doha, dove oggi è allenatore dell'Al-Sadd. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha raccontato al Tg1 i momenti concitati seguiti all'attacco che ha scosso il Golfo dopo l'offensiva lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. "Avevamo avuto segnali di un attacco al tg, visto il dispiegamento di forze armate nel Golfo.

Quindi pensavamo potesse accadere qualcosa, anche se speravamo che la diplomazia potesse avere la meglio. Speriamo bene". Per il tecnico dell'Al Sadd, come raccontato al Tg1, un sabato di grande paura: "Ha iniziato a suonare l'allarme sul telefono, con scritte in arabo. Da stamattina, ne sono arrivati cinque o sei e poco dopo sentivamo le esplosioni. Eravamo a messa, sono arrivati gli alert mentre eravamo in chiesa: ci dicevano di tornare subito a casa e di restarci". Mancini, nel cui staff ci sono altri italiani come Massimo Maccarone e Christian Lattanzio, ha postato sul suo profilo Instagram video delle esplosioni che ha sentito in prima persona, a pochi chilometri dalla sua abitazione di Doha. (ANSA).