Gasperini sfida il passato, non parla Spalletti ma Kalulu: la vigilia di Roma-Juventus

Il menù della 27^ giornata di Serie A vedrà come piatto forte la sfida della domenica sera: all'Olimpico si affrontano Roma e Juventus, e al di là della storica importanza del momento quando si incontrano queste due squadre, la partita potrebbe determinare delle prime sentenze importanti nella corsa Champions, a maggior ragione dopo le vittorie ottenute nelle scorse ore da rivali come il Napoli e il Como.

Gasperini, che ha la Juventus nei suoi esordi da allenatore e che poteva diventare tecnico dei bianconeri anche in estate se non si fosse mossa in anticipo la Roma, ha introdotto così la partita in conferenza stampa: "Sono due squadre che, anche se con caratteristiche sicuramente diverse, cercano di raggiungere il risultato attraverso l’espressione del gioco. È qualcosa di chiaramente identificabile, da sempre. Per noi è un aspetto importante e credo che anche domani sarà una partita tra due squadre che proveranno a ottenere il risultato offrendo un gioco di qualità. Non credo ci saranno speculazioni: entrambe giocheranno per un solo risultato, cioè per vincere la partita. Su Dybala proviamo oggi. Ieri è rientrato e ha lavorato molto meglio, però dobbiamo ancora valutare le sue condizioni per capire se può giocare. Decideremo dopo l’allenamento di oggi". L'argentino dovrebbe partire soltanto dalla panchina.

Per la Juventus invece non parla Spalletti ma Pierre Kalulu. Che per l'occasione è stato invitato anche a riflettere sull'eliminazione nel playoff di Champions League contro il Galatasaray: "Vero che è stata una settimana importante per noi, penso che dopo la partita di mercoledì il sentimento è un mix. Sei dispiaciuto per il risultato, poi con un po' più di riflessione, rivedi le azioni e sei comunque orgoglioso di cosa abbiamo fatto vedere in campo... in questi giorni il sentimento era un mix", ha detto il difensore. Che ha poi concentrato l'attenzione su Roma-Juventus: "Siamo consapevoli che è una partita importante per noi, però sappiamo che dopo ci saranno 11 partite. È uno scontro diretto e ha un po' più valore ma abbiamo gli atteggiamenti giusti, consapevolezza della nostra forza e che se facciamo il nostro andrà bene". Gli avrebbero chiesto anche di Bastoni, ma Kalulu ha detto di non averlo sentito.