Genoa, Ostigard: "Dieci gol in stagione? Ci provo. De Rossi incredibile"
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Leo Ostigard, difensore del Genoa e autore del gol che ha chiuso il match contro il Verona, è stato intervistato ai microfoni di Dazn per commentare il successo del Grifone.
Il commento sulla partita.
"Era molto importante questa partita. È stata difficile e portiamo a casa tre punti fondamentali. Oggi è arrivato un altro mio gol, magari ci provo ad arrivare a dieci fino alla fine della stagione".
Il rapporto con De Rossi.
"È una persona incredibile per come si comporta con questo gruppo e io voglio vincere le partite anche per lui".
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