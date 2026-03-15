Genoa, Ostigard: "Dieci gol in stagione? Ci provo. De Rossi incredibile"

Leo Ostigard, difensore del Genoa e autore del gol che ha chiuso il match contro il Verona, è stato intervistato ai microfoni di Dazn per commentare il successo del Grifone.

Il commento sulla partita.

"Era molto importante questa partita. È stata difficile e portiamo a casa tre punti fondamentali. Oggi è arrivato un altro mio gol, magari ci provo ad arrivare a dieci fino alla fine della stagione".

Il rapporto con De Rossi.

"È una persona incredibile per come si comporta con questo gruppo e io voglio vincere le partite anche per lui".