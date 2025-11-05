Inter, chi si rivede: al 71' entra Marcus Thuram 36 giorni dopo
Torna in campo Marcus Thuram: il francese entra al 71' dopo 6 gare in cui era rimasto ai box. L'attaccante è subentrato a Francesco Pio Esposito nella gara contro il Kairat Almaty.
