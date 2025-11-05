Milan, oltre 90 milioni dagli sponsor. Leggero incremento rispetto alla stagione precedente
Quanto ha incassato il Milan dalle sponsorizzazioni? Dai documenti visionati dalla redazione di MilanNews.it a seguito dell'assemblea degli azionisti atta ad approvare il bilancio del club per la stagione 2024/25, si evince che nelle casse societarie siano arrivati ben 91,11 milioni di euro, con un incremento di 582 mila euro rispetto alla stagione 2023/24.
Ecco il dettaglio dei proventi:
- per 21.000.000€ (19.000.000€ nell’esercizio 2023/2024), ai corrispettivi riconosciuti dallo Sponsor Ufficiale Emirates. L’incremento pari a 2.000.000€ è relativo al nuovo valore previsto da contratto per la stagione 2024/2025;
- per 25.349.000€ (25.168.000€ nell’esercizio 2023/2024) ai corrispettivi pagati dallo Sponsor Tecnico Puma International Sports Marketing B.V. per l’acquisto del diritto ad apporre il proprio marchio sulle divise da giuoco ufficiali della Capogruppo;
- per 44.499.000€ (46.212.000€ nell’esercizio 2023/2024) ai ricavi da vendita di pacchetti promo–pubblicitari multi–prodotto a partner commerciali, tra cui assumono particolare rilevanza A.D.S. Global L.t.d., Associated Foreign Exchange Ireland L.t.d., Banco B.P.M. S.p.A., Bitpanda Gmbh, Comave, Dazn Ltd, ISG Interregional Sport Group L.t.d., Konami Digital Entertainment Co L.t.d., MSC Cruises SA, Kumho Tire Co. Inc., Snaitech S.p.A., Socios Technologies AG, Sculpture N.V. L.L.C. e TIM S.p.A.;
- per 263.000€ (148.000€ nell’esercizio 2023/2024) ai corrispettivi derivanti da eventi organizzati presso la sede Casa Milan.