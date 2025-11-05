Cagliari, seduta in vista del Como: personalizzato per 5 giocatori della rosa di Pisacane

Cagliari in campo per proseguire nella preparazione della prossima sfida contro il Como al Sinigaglia, gara dell'undicesima giornata di Serie A in programma sabato 8 novembre alle ore 15. Questo il report del club sardo dopo la seduta:

"Prosegue la preparazione della squadra al prossimo impegno di campionato: sabato 8 novembre allo stadio “Sinigaglia” i rossoblù di mister Pisacane saranno di scena contro il Como. Questa mattina due i gruppi di lavoro al CRAI Sport Center: i calciatori più impiegati nell’ultima gara hanno svolto in campo delle esercitazioni tecniche ed una sessione di lavoro atletico. Per gli altri attivazione e giochi di posizione, a seguire una partita giocata su spazi ridotti. La seduta si è conclusa con una serie di lavori tecnici individuali. Personalizzato per Ciocci, Deiola, Liteta, Rog e Pintus.

Domani, giovedì 6 novembre, nuovo allenamento in programma al mattino".