Clamoroso al Meazza: Arad gela l'Inter, pareggio del Kairat al 56'
Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale di Inter-Kairat
Il Kairat pareggia i conti San Siro: calcio d'angolo dalla sinistra, il pallone s'impenna ed arriva Arad a deviare la palla in rete. Inter-Kairat 1-1 al 56' al Meazza.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l'impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
