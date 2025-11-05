Sassuolo, infortunio muscolare per Volpato: il report dei neroverdi
Sassuolo in campo in preparazione della sfida contro l'Atalanta in programma domenica prossima alle ore 12.30. Di seguito il report sulla seduta di allenamento odierna e sulle condizioni fisiche di Volpato:
"Allenamento pomeridiano per i neroverdi di mister Grosso. La squadra dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto possesso palla, esercitazioni tecnico tattiche e partite a campo ridotto. Al termine della sessione lavoro metabolico a secco.
Gli esami strumentali effettuati a Cristian Volpato, in seguito all’infortunio rimediato nei giorni scorsi in allenamento, hanno evidenziato una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".
